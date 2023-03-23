Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:25, 23 марта 2023Силовые структуры

Блогера Каца заочно арестовали за распространение фейков о российской армии

В Москве суд заочно арестовал блогера Каца за распространение фейков о российской армии

Фото: Иван Петров / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы выдал санкцию на заочный арест блогера Максима Каца (включен Минюстом РФ в реестр иноагентов) по уголовному делу о распространении фейков про Вооруженные силы России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мера пресечения в виде заключения под стражу начнет действовать с момента его задержания в России либо в случае экстрадиции в страну. Уголовное дело о дискредитации армии было возбуждено 7 апреля 2022 года, уточняет «Интерфакс». 9 марта он был объявлен в международный розыск.

По некоторым данным, блогер находится в Израиле.

5 декабря 2022 года сообщалось, что Кац получил штраф в 15 тысяч рублей за отсутствие маркировки, которая должна присутствовать в сообщениях, публикуемых иноагентами. В частности, по версии Хорошевского суда столицы, блогер не маркировал свои посты в Telegram и видео в YouTube.

Минюст России внес Каца в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, в июле 2022 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Мурашко заявил о локализации очагов сибирской язвы в России
В России учитель поставил ребенка на колени со словами «я тебя обоссу сейчас»
Верующих призвали прийти в Киево-Печерскую лавру для ее защиты
Хиддинк назвал самого талантливого футболиста России
В МИД рассказали о реакции России на деятельность НАТО в Финляндии
Блогера Каца заочно арестовали за распространение фейков о российской армии
Мишустин вышел из зала в Госдуме из-за срочного звонка
Покупатель заводов IKEA в России рассказал о планах производства школьной мебели
Парламент Турции принял протокол о членстве Финляндии в НАТО
Россия отреагировала на передачу Словакией истребителей Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.