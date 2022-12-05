В России впервые оштрафовали физлицо-иноагента

Внесенного в реестр физлиц-иноагентов Максима Каца оштрафовали на 15 тысяч рублей

Внесенный Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, известный оппозиционный блогер и политический деятель Максим Кац получил штраф. Об этом в Telegram сообщил адвокат и правозащитник Павел Чиков.

По данным адвоката, Хорошевский суд Москвы признал Каца виновным в отсутствии маркировки, которая должна присутствовать в сообщениях, публикуемых иноагентами. В частности, по версии суда, Кац не маркировал свои посты в Telegram и видео в YouTube. Уехавшего из России блогера оштрафовали на 15 тысяч рублей.

Как уточняет Чиков, Кац стал первым физлицом, получившим подобный штраф. До этого в отсутствии маркировок признавались виновными «СМИ-иноагенты». Первые суды против физлиц-иноагентов начались в декабре, уточнил адвокат.

Минюст внес Каца в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, 22 июля. В обосновании указано «осуществление политической деятельности», в графе об иностранных источниках — Украина. В октябре МВД России объявило Каца в розыск по уголовной статье.

Максим Кац — российский общественный и политический деятель, сооснователь фонда «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца» (в марте приостановил работу), призванного улучшить городскую среду. Также является бывшим депутатом муниципального собрания московского района Щукино. На канал Каца на YouTube подписано более 1,5 миллиона пользователей.