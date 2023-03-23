В Совфеде ответили на призыв США о продаже новых регионов России

Климов в ответ на призыв продать России новые регионы: собственные земли купить нельзя

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов ответил на предложение экс-советника по оборонной политике при Пентагоне Марио Лойолы, призвавшего США убедить Украину продать Москве новые регионы. Об этом он заявил в беседе с «Известиями».

«Видимо, этот господин не читал нашу Конституцию. Мы не можем сами у себя покупать собственные территории. Почему бы нам тогда Туву у себя не купить или Сахалин?» — сыронизировал Климов.

Сенатор также добавил, что любые земли необходимо рассматривать с учетом людей, которые там проживают. Он напомнил о праве на самоопределение, которое является одним из главных принципов Устава Организации Объединенных наций (ООН).

По словам Климова, если живущие на этих землях люди считают, что им будет лучше в составе другого государства, то они могут воспользоваться этим правом. Сенатор также обратил внимание на ситуацию с Косово. Он отметил, что на Западе, не проводя референдум, решили, что исторические земли Сербии могут быть отданы одному из народов, проживающих на этой земле. «Они там решили это где-то за океаном и сделали это», — заключил он.

Ранее бывший советник по оборонной политике при Пентагоне и американском сенате Марио Лойола заявил, что США следует убедить Украину согласиться с вхождением новых регионов в состав России в обмен на финансовую компенсацию. По его мнению, при подобном сценарии Украина стала бы «более политически стабильной и имела бы большие шансы на вступление в Европейский Союз и, возможно, даже в НАТО».