Экс-советник Пентагона Лойола призвал США убедить Украину продать России новые регионы

Бывший советник по оборонной политике при Пентагоне и американском сенате Марио Лойола заявил, что США следует убедить Украину согласиться с вхождением новых регионов в состав России в обмен на финансовую компенсацию. Об этом он написал в материале, опубликованном в издании The Atlantic.

«США должны побудить Украину продать россиянам территорию <…> в обмен на крупную сумму, включая репарации. Многие войны были с честью улажены таким образом», — призвал он.

Экс-советник Пентагона добавил, что при подобном сценарии Украина стала бы «более политически стабильной и имела бы большие шансы на вступление в Европейский Союз и, возможно, даже в НАТО». В случае отказа он допустил одностороннее прекращение огня, которое будет подкреплено угрозой применения ядерного оружия при продолжении боевых действий.

При этом Москва еще больше сблизится с Пекином, что будет символизировать падение гегемонии США.

Ранее в Китае заявили, что США теряют мировое влияние и нуждаются в перемирии на Украине. С таким мнением выступило издание Asia Times.