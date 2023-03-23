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08:11, 23 марта 2023Мир

В США призвали Украину продать России новые регионы

Экс-советник Пентагона Лойола призвал США убедить Украину продать России новые регионы

Фото: Unsplash

Бывший советник по оборонной политике при Пентагоне и американском сенате Марио Лойола заявил, что США следует убедить Украину согласиться с вхождением новых регионов в состав России в обмен на финансовую компенсацию. Об этом он написал в материале, опубликованном в издании The Atlantic.

«США должны побудить Украину продать россиянам территорию <…> в обмен на крупную сумму, включая репарации. Многие войны были с честью улажены таким образом», — призвал он.

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Экс-советник Пентагона добавил, что при подобном сценарии Украина стала бы «более политически стабильной и имела бы большие шансы на вступление в Европейский Союз и, возможно, даже в НАТО». В случае отказа он допустил одностороннее прекращение огня, которое будет подкреплено угрозой применения ядерного оружия при продолжении боевых действий.

При этом Москва еще больше сблизится с Пекином, что будет символизировать падение гегемонии США.

Ранее в Китае заявили, что США теряют мировое влияние и нуждаются в перемирии на Украине. С таким мнением выступило издание Asia Times.

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Марина Совина
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