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06:05, 23 марта 2023Мир

В Китае заявили о потере мирового влияния США

Asia Times: США теряют мировое влияние и нуждаются в перемирии на Украине

Фото: Unsplash

США теряют свою роль в глобальном мире, недооценивая возможности России и строя необъективные представления о собственных возможностях поставок оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом пишет издание из Китая Asia Times, ссылаясь на своего информатора.

Участник закрытой конференции ведущих американских экспертов по внешней политике, чье имя не называется, подчеркнул, что США нуждаются в перемирии на Украине.

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«США катастрофически теряют влияние, недооценивая Россию. У него нет промышленных мощностей для обеспечения Украины артиллерийскими боеприпасами. Я выступил [на конференции] с утверждением, что лучшая политика — это немедленное прекращение огня», — отметил он.

Мирное урегулирование конфликта на Украине собеседник Asia Times назвал «спасительным унижением» для США. По его мнению, поражение Вашингтона во Вьетнаме «сделало возможным полное переосмысление оборонной стратегии США и окончательную победу Америки в холодной войне».

По данным источника, ВСУ испытывают нехватку качественно обученного личного состава, поскольку профессиональная армия выбита за время спецоперации, а новобранцам необходимо пройти подготовку. Он предположил, что в текущей ситуации украинский президент Владимир Зеленский может принять китайский мирный план.

В феврале МИД Китая обнародовал план мирного урегулирования на Украине. Документ состоит из 12 пунктов, его ключевые моменты — возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий.

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Марина Совина
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