Южная Корея сообщила о запуске четырех крылатых ракет военными КНДР

Глава Минобороны Южной Кореи Ли Чжон Сопа: КНДР в среду пустила четыре крылатых ракеты

КНДР в среду, 22 марта, пустила четыре крылатых ракеты, южнокорейские военные все еще анализируют детали пуска, передает Yonhap News Agency со ссылкой на министра обороны Южной Кореи Ли Чжон Сопа.

По данным агентства, Южная Корея провела первоначальный анализ, сейчас специалисты из Сеула уточняют детали пусков. «Мы считаем, что было выпущено четыре ракеты», — подчеркнул глава Минобороны.

Накануне также сообщалось, что Северная Корея запустила крылатую ракету в сторону Японского моря. Запуск был осуществлен из портового города Хамхын в провинции Хамген-Намдо. Дальность полета составила 2 тысячи километров.

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньяну необходимо быть готовым к применению ядерного оружия в любой момент для предотвращения войны.