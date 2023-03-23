Мать в полупрозрачных штанах привела сына в школу и развеселила других родителей

Мать Эмма в полупрозрачных штанах привела сына в школу и развеселила отцов других детей

Пользовательница сети с никнеймом @emma_dilemma_88 привела ребенка в на уроки и развеселила других родителей. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В видео мать Эмма рассказала, что во время сборов сына она надела черный комплект одежды, состоящий из облегающий кофты с V-образным вырезом и штанов. По ее словам, в учебном учреждении она почувствовала на себе взгляды других родителей, преподавателей и учеников. По прибытии домой женщина поняла, что ткань изделия сзади оказалась прозрачной. «Я извиняюсь перед родителями и детьми, которые видели мою попу в школе», — посетовала Эмма.

Зрители решили поддержать родительницу в комментариях под роликом. «В какую школу мне нужно перевести детей?», «От имени отца могу подтвердить, что 99,99 процента не возражали! Те 0,1 процента, которые это сделали, стояли со своими женами и подругами», «Спорим, папы не могут дождаться, когда вы приедете за своим ребенком», — высказывались они.

В ноябре проживающая в Техасе мать Лаура Джозелин Марти привела ребенка в школу и подверглась критике со стороны окружающих. Пользовательница сети с никнеймом @nail_witchx рассказала, что ей позвонили из учебного заведения и заявили, что на нее поступили жалобы от других родителей, поскольку ее одежда является непристойной для сопровождения детей в школу.