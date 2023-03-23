ВСУ дважды за день обстреляли приграничный российский регион
Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды за день обстреляли Курскую область. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.
Он уточнил, что атакам подверглись село Плехово Суджанского района и населенный пункт Гордеевка Кореневского района.
«Два прилета зафиксировано на окраине села Плехово Суджанского района. Еще восемь минометных снарядов противник выпустил по селу Гордеевка Кореневского района», — написал Старовойт.
Он подчеркнул, что в результате обстрелов никто из мирных жителей не пострадал. В Гордеевке оказался перебит электрокабель, пояснил курский глава.
Старовойт заверил, что аварийные бригады в кратчайшие сроки восстановят подачу электроэнергии.
20 марта стало известно, что украинские военные обстреляли окрестности двух сел Суджанского района Курской области — Гуево и Горналь. Старовойт тогда предположил, что целью ВСУ были вышки связи.