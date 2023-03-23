ВСУ дважды за день обстреляли приграничный российский регион

Губернатор Старовойт сообщил, что ВСУ дважды за день обстреляли Курскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды за день обстреляли Курскую область. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Он уточнил, что атакам подверглись село Плехово Суджанского района и населенный пункт Гордеевка Кореневского района.

«Два прилета зафиксировано на окраине села Плехово Суджанского района. Еще восемь минометных снарядов противник выпустил по селу Гордеевка Кореневского района», — написал Старовойт.

Он подчеркнул, что в результате обстрелов никто из мирных жителей не пострадал. В Гордеевке оказался перебит электрокабель, пояснил курский глава.

Старовойт заверил, что аварийные бригады в кратчайшие сроки восстановят подачу электроэнергии.

20 марта стало известно, что украинские военные обстреляли окрестности двух сел Суджанского района Курской области — Гуево и Горналь. Старовойт тогда предположил, что целью ВСУ были вышки связи.