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16:52, 23 марта 2023Россия

ВСУ дважды за день обстреляли приграничный российский регион

Губернатор Старовойт сообщил, что ВСУ дважды за день обстреляли Курскую область

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды за день обстреляли Курскую область. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Он уточнил, что атакам подверглись село Плехово Суджанского района и населенный пункт Гордеевка Кореневского района.

«Два прилета зафиксировано на окраине села Плехово Суджанского района. Еще восемь минометных снарядов противник выпустил по селу Гордеевка Кореневского района», — написал Старовойт.

Он подчеркнул, что в результате обстрелов никто из мирных жителей не пострадал. В Гордеевке оказался перебит электрокабель, пояснил курский глава.

Старовойт заверил, что аварийные бригады в кратчайшие сроки восстановят подачу электроэнергии.

20 марта стало известно, что украинские военные обстреляли окрестности двух сел Суджанского района Курской области — Гуево и Горналь. Старовойт тогда предположил, что целью ВСУ были вышки связи.

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Анна Щербакова
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