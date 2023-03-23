В российской школе родители организовали дежурства из-за кусающегося ребенка

Родители в Нижнем Новгороде устроили дежурства из-за кусающегося ученика

Родители устроили дежурство в нижегородской школе №177 из-за второклассника, который кусает других детей. В беседе с «Лентой.ру» и.о. директора образовательного учреждения Любовь Клочкова рассказала, что предпринятые администрацией школы попытки исправить поведение ребенка не увенчались успехом, и сейчас мальчик ожидает комиссию о переводе на домашнее обучение.

В эфире нижегородской новостной программы «Кстати...» родители одноклассников ребенка пожаловались, что тот дерется, душит и избивает других детей. В новостном выпуске в качестве подтверждения были показаны фотографии побоев и следов укусов на других детях, которые, как заявляют их родители, появились в результате агрессии мальчика.

«Мы (родители. — прим. "Ленты.ру") уже сидим и караулим на уроках. Он (мальчик. — прим. "Ленты.ру") не сидит, бегает по классу, стирает с доски все, что пишет учитель (...) выражается, мягко говоря, нецензурно, ползает по полу, кусает детей за ноги, дерется и калечит наших детей», — рассказала нижегородской программе мать ученицы школы Елена Костина.

Он не считается ни с учителями, ни с директором, ничего на него не влияет Елена Костина мать ученицы школы №177

Сообщается, что родители приняли решение обратиться к СМИ после ряда неудачных попыток разрешить проблему в различных инстанциях. В административно-образовательных структурах в разговоре с родителями сослались на принцип инклюзивного образования, в рамках которого, по их мнению, ребенок в любом случае имеет право на посещение уроков, а в полиции им сообщили, что в этой ситуации у стражей порядка «связаны руки», так как ребенок является несовершеннолетним.

Мать второклассника, в свою очередь, заявила что в описанных конфликтах жертвой является он. По ее мнению, поведение сына является следствием негативного влияния школы, где обучается ребенок.

В беседе с «Лентой.ру» и.о. директора школы №177 рассказала, что сейчас мальчик не присутствует на занятиях и ожидает проведения специальной комиссии с участием педагогов, психологов и представителей административно-образовательных структур, которая примет решение о переводе ребенка на домашнее обучение

Мы ждем 10 апреля, когда мама ребенка пойдет на комиссию (речь о специальной комиссии с участием компетентных специалистов, которые будут принимать решение о переводе мальчика на домашнее обучение. — прим. "Ленты.ру"). Пока ученик в школу не ходит, он написал заявление на три дня, далее у нас каникулы Любовь Клочкова и.о. директора школы №177

Она также отметила, что администрация школы сделала все возможное для разрешения проблемы, однако, по ее словам, действия сотрудников никак не повлияли на поведение второклассника.

«Дисциплинарных [мер] не было, к ученику не могут быть применены дисциплинарные меры. Родителей вызывали в школу, с ними проводились беседы, родители ходили на уроки и все видели, также приходили на беседы, это было постоянно. Сейчас мы записались на комиссию, ждем результатов», — объяснила и.о. директора.

Ранее ученик шестого класса школы в подмосковном Серпухове избил 12-летнего мальчика, защитившего от травли одноклассника. Сообщалось, что после уроков двое пятиклассников собирались домой, и одного из них начали дразнить из-за низкого роста трое учеников постарше. Приятель мальчика, ставшего объектом насмешек, заступился за него и попросил обидчиков прекратить травлю. Тогда один из шестиклассников предложил вставшему на защиту друга школьнику «выйти и поговорить» на крыльцо школы, где начал его избивать.