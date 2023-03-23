В подмосковной школе избили защитившего друга от травли пятиклассника

В подмосковном Серпухове в школе избили пятиклассника, защитившего друга от травли

Ученик шестого класса школы в подмосковном Серпухове избил 12-летнего мальчика, защитившего от травли одноклассника. Об этом пишет «МК».

Как стало известно изданию, 22 марта после уроков двое пятиклассников собирались домой, когда одного из них начали дразнить из-за низкого роста трое учеников постарше. Приятель мальчика, ставшего объектом издевательств, заступился за него, попросив обидчиков прекратить травлю. Тогда один из шестиклассников предложил вставшему на защиту друга школьнику «выйти и поговорить» на крыльцо школы, где начал того избивать.

По информации издания, шестиклассник нанес 12-летнему ребенку удары по голове и животу. Драку остановил охранник, которого позвал на помощь друг пострадавшего. В результате обе стороны конфликта оказались в кабинете директора, откуда родители пятиклассника увезли сына в больницу. Врачи диагностировали у школьника черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественные гематомы, пишет «МК».

Мать обидчика позже извинилась перед родителями пострадавшего, выразив уверенность, что ее сын впервые повел себя подобным образом. Однако, по данным авторов материала, шестиклассник неоднократно издевался над другими детьми. Сейчас с ним работает администрация школы, а также инспекция по делам несовершеннолетних, заключается в материале.

Ранее в Москве драка двух школьников закончилась для одного из них закрытой черепно-мозговой травмой, переломом лобной кости и госпитализацией в реанимацию с. В сети появились кадры, на которых видно, что инициатор конфликта продолжает избивать сверстника даже после того, как тот упал на пол. Директор школы в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что причиной ссоры мальчиков стала переписка в чате.