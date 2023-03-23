Россиян предупредили о новом способе кражи электронной почты

В «Лаборатории Касперского» предупредили о краже электронной почты через SharePoint

Специалисты «Лаборатории Касперского» предупредили россиян о новом способе кражи электронной почты. В разговоре с «Газетой.Ru» они сообщили, что злоумышленники начали использовать серверы программы для организации совместной работы SharePoint, чтобы получить доступ к почтовым аккаунтам пользователей.

По словам специалистов, злоумышленники рассылают сотрудникам компаний уведомления через SharePoint. Когда пользователь нажимает на уведомление, то попадает на сервер SharePoint, где перед ним открывается файл OneNote с фишинговый ссылкой. Если человек нажмет на эту ссылку, то хакеры получат доступ к логину и паролю его почты.

Отмечается, что жертвами злоумышленников становятся пользователи, у которых есть аккаунты в почтовых сервисах Office 365, Outlook, Yahoo! и AOL.

Опасность этой фишинговый схемы заключается в том, что уведомления приходят от имени легитимного сервиса, отметил эксперт по анализу спама в «Лаборатории Касперского» Роман Деденок. При получении уведомления от имени SharePoint он посоветовал обратить внимание на адрес отправителя. «Файлы от незнакомых людей лучше не открывать», — сказал он. Также специалист заявил, что легитимные адресаты обычно объясняют, что они прислали и зачем, в отличие от хакеров.

Ранее руководитель команды разработки платформы Gem4me Ваге Закарян перечислил наиболее распространенные схемы обмана в сети. В их числе IT-эксперт назвал фишинг и мошенничество с использованием интернет-магазинов.