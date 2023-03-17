Россиян предупредили о популярных схемах мошенничества

IT-эксперт Закарян предупредил о мошенничестве с использованием интернет-магазинов

Способы мошенничества в Интернете весьма разнообразны, но можно противостоять им, соблюдая простые правила безопасности, рассказал руководитель команды разработки платформы Gem4me Ваге Закарян. В беседе с «Лентой.ру» он предупредил россиян о новых и наиболее распространенных схемах злоумышленников.

По словам IT-эксперта, новые мошеннические схемы появляются, но реже по сравнению с обновленными вариантами уже опробованных схем. Яркий пример — программы для заражения вирусом мобильного телефона. «Если раньше нужно было обязательно добиться от пользователя нажатия на кнопку или ссылку, чтобы программа активировалась, то теперь мошенники научились делать это сами удаленно», — пояснил он.

Одним из самых распространенных способов получения доступа к платежной информации человека, например, данным его банковской карты или счета, остается фишинг, предупредил Закарян. Схема сводится к тому, что мошенники имитируют сообщение или звонок сотрудника банка или другой организации и просят подтвердить личную платежную информацию, перейдя по ссылке, которую они же и предоставят. Ссылка обычно ведет на поддельный сайт, созданный для нелегального сбора информации.

Чтобы не попасться на эту удочку, достаточно запомнить одно правило: попросить ваши подробные данные в интернете могут только мошенники. Для реальной проверки информации существуют другие известные и прозрачные способы Ваге Закарян IT-эксперт

К относительно новым способам незаконного получения чужих средств можно отнести мошенничество с использованием интернет-магазинов, поделился собеседник «Ленты.ру». «Все больше людей покупают товар с доставкой на дом или в пункт выдачи. И мошенники могут либо не привезти товар совсем, либо доставить дешевую подделку», — предупредил специалист. Он обратил внимание, что вероятность такой ситуации значительно выше при покупке на неизвестных сайтах, поэтому перед оплатой, как минимум, нужно почитать отзывы о продавце.

Также по-прежнему часто встречаются способы выманивания денег методами социальной инженерии. Только если раньше просто звонили потенциальной жертве, то теперь могут написать сообщение в мессенджер с информацией о ДТП или другой неприятности с ближайшим родственником. Конечно, к этой информации будет добавлена сумма, которую нужно заплатить для спасения.

Избежать этой уловки поможет спокойная проверка достоверности полученной от мошенников информации Ваге Закарян IT-эксперт

«Сюда же можно отнести и сайты для сбора средств больным и другим пострадавшим. Такая благотворительность часто оказывается поддельной, поэтому нужно внимательно проверять репутацию фонда, которому вы хотите направить средства», — предостерег Закарян.

Кроме того, он обратил внимание на возрастающее число взломов аккаунтов в социальных сетях. После взлома мошенники начинают рассылать сообщения по базе контактов пользователя с просьбой прислать деньги, сообщил эксперт. «Избежать такой ситуации поможет соблюдение простых правил: пароль нужно создавать надежным и достаточно сложным, чтобы его нельзя было подобрать, даже если при этом его будет сложно запомнить, а также не нужно пренебрегать двухфакторной аутентификацией, когда при входе в аккаунт необходимо ввести еще и код, присланный на мобильный телефон пользователя», — посоветовал он.

Ранее глава департамента информационной безопасности ИМБА ИТ Андрей Прозоровский сообщил, что кибермошенники могут использовать чат-боты для обмана пользователей. В частности, выманивать с их помощью персональные данные.

До этого Сбербанк предупредил, что злоумышленники выманивают у граждан средства, звоня под видом сотрудников ФСБ или полиции и обвиняя их в измене Родине.