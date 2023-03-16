Россиян предупредили о мошенничестве с помощью чат-ботов

IT-эксперт Прозоровский посоветовал при скачивании чат-бота проверять источник

Кибермошенники могут использовать чат-боты для обмана пользователей, например, с их помощью выманивать персональные данные. Об этом россиян предупредил глава департамента информационной безопасности ИМБА ИТ Андрей Прозоровский, передает агентство «Прайм».

Специалист посоветовал при скачивании чат-бота проверять источник: разработчиком программы должна быть известная и доверенная компания. Также, по словам Прозоровского, важно посмотреть разрешения, которые запрашивает чат-бот. Если от человека требуют персональные данные, то это, скорее всего, мошенники и следует немедленно прекратить общение.

Перед скачиванием программы также рекомендуется почитать отзывы пользователей. Как отметил IT-эксперт, это поможет понять, насколько чат-бот надежен и безопасен.

Прозоровский добавил, что часто боты могут присылать вредоносные ссылки. Кроме того, от них могут приходить спам-сообщения, в которых пользователям обещают бесплатно найти фильм или книгу. Специалист порекомендовал отписаться от таких ботов, так как они не помогут узнать важную информацию, а, наоборот, завалят рекламой.

Ранее россиянам назвали признак мошенничества в мессенджерах. По словам юриста Ивана Соловьева, пользователям следует насторожиться, если им звонит неизвестный с иностранного номера. Он уточнил, что мошенники часто используют номера с телефонными кодами Норвегии +472, Турции +905, Японии +8 и Лихтенштейна +423.