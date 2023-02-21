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18:44, 21 февраля 2023Интернет и СМИ

Россиянам назвали признак мошенничества в мессенджерах

Юрист Соловьев назвал звонок с иностранного номера в мессенджере признаком мошенничества

Фото: Kelli McClintock / Unsplash

Заслуженный юрист России Иван Соловьев назвал звонок с иностранного номера в мессенджере очевидным признаком мошенничества. Свой комментарий он озвучил в беседе с изданием «Прайм».

Специалист рассказал, что мошенники начали подменять номера на иностранные, но похожие, на первый взгляд, на российские. По его словам, к ним относятся номера с телефонными кодами государства Лихтенштейн +423, Норвегии +472, Турции +905. Активно используются и номера Японии, начинающиеся с +8, отметил юрист.

Помимо этого, Соловьев предупредил, что в последнее время увеличилось количество мошеннических звонков через мессенджеры, в частности, через Viber. При этом, как отметил эксперт, в качестве аватарки злоумышленники ставят либо российский герб, либо эмблемы правоохранительных органов.

Такие уловки, по словам специалиста, не должны вводить людей в заблуждение. Звонок через мессенджер является стопроцентным мошенничеством, подчеркнул он. «Идеальной же защитой от всех неприятностей является стопроцентная телефонная гигиена — общение только со знакомыми и проверенными абонентами», — заключил юрист.

Ранее юрист Иван Соловьев рассказал, что мошенники стали звонить россиянам от имени Следственного комитета (СК). Они рассказывают о вымышленном расследовании, а затем убеждают собеседника назвать свои платежные данные или оформить кредит. По наблюдениями юриста, на такие уловки чаще всего попадаются пожилые люди.

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Олег Давыдов
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