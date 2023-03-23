В ДНР зафиксировали 100 случаев подрыва гражданских на минах «Лепесток»

СЦКК ДНР зафиксировал 100 случаев подрыва мирных жителей на минах «Лепесток»

100 подрывов мирных жителей на запрещенной противопехотной мине «Лепесток» в Донецкой народной республике (ДНР) с начала эскалации конфликта зафиксировали в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Об этом говорится в публикации СЦКК в Telegram.

«Зарегистрировано 100 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе девять детей, на минах ПФМ-1 (противопехотная фугасная мина — прим. «Ленты.ру») "Лепесток". Трое из пострадавших в результате ранения скончались», — сообщили в СЦКК.