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14:48, 16 марта 2023Бывший СССР

ВСУ атаковали Донецк с беспилотника

СЦКК ДНР сообщил о сбросе боеприпаса с беспилотника ВСУ на Кировский район Донецка

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Кировский район Донецка, сбросив на него боеприпас с беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщил в Telegram Совместный центр Донецкой народной республики (ДНР) по контролю и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. «Ленты.ру») по направлению: 11:05 — город Донецк (Кировский район): сброшен боеприпас с БПЛА», — указывается в сообщении.

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Алевтина Запольская
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