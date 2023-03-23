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14:21, 23 марта 2023Мир

Во Франции отреагировали на сообщения о тренировке ВСУ на своих авиабазах

МО Франции опровергло сообщения о тренировке летчиков-истребителей ВСУ на своих авиабазах

Фото: Libkos / AP

Минобороны Франции отреагировало на сообщения о тренировке летчиков-истребителей Вооруженных сил Украины (ВСУ) на своих авиабазах, передает РИА Новости со ссылкой на AFP.

«Мы не обучаем украинских летчиков ни пилотированию, ни применению вооружений. [Обучение ВСЦ] касается действий систем противовоздушной обороны и методик выживания на земле в случае, если их самолет был сбит», — сказал представитель пресс-службы ведомств генерал Ян Гравет.

По данным агентства, Киев требует от западных партнеров современные боевые самолеты, в то время как Париж располагает снятыми с вооружения истребителями Mirage 2000C, потенциал которых не полностью исчерпан. При этом в Главном штабе Вооруженных сил Франции отметили, что нужно время для потенциального приведения техники в рабочее состояние и подготовки летчиков украинских ВВС, парк которых состоит исключительно из самолетов МиГ и Су.

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Виктория Кондратьева
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