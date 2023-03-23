Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:24, 23 марта 2023Из жизни

Датские искусствоведы нашли утерянную половину фламандского холста

В Дании нашли недостающую часть фламандской картины XVII века

Фото: Nivaagaard Museum / Wikimedia

Две половины фламандского холста XVII века впервые экспонировали вместе. Как сообщает The Art Newspaper, датские искусствоведы нашли недостающую часть семейного портрета художника Корнелиса де Воса.

Две картины, которые когда-то были одной, теперь висят рядом в Художественном музее Нивагаард в городе Нива, Дания. Разделенная семья с портрета объединилась впервые за 200 лет. На одной половине картины были отец с сыном, а на утерянной осталась мать.

Все началось с того, что искусствоведы обнаружили на «Двойном портрете сына и отца», написанном де Восом в 1626 году, элементы, которые указывали на присутствие женщины в композиции. В правом нижнем углу картины, которая попала в коллекцию музея еще в 1907 году, они нашли необычную тень.

Здесь кое-что видно, если присмотреться. Платье, колено под ним и фрагмент кресла.

Андреа Ригг Карбергдиректор Художественного музея Нивагаард

После серьезного расследования искусствоведы смогли найти пропавшую с картины мать. Ей оказалась женщина с «Портрета леди», холста авторства де Воса, тоже датированного 1626 годом. Как и ее муж, женщина на картине одета в черное, а на шее у нее высокий ажурный воротник. «Портрет леди» был куплен в 2014 году с аукциона голландским галеристом Саломоном Лилианом. В процессе реставрации картины на заднем плане нашли сельский пейзаж.

Материалы по теме:
Идеальное преступление Как украсть картину за миллионы долларов, получить деньги и остаться на свободе
Идеальное преступлениеКак украсть картину за миллионы долларов, получить деньги и остаться на свободе
2 марта 2018
Унесли в могилу Они выкрали шедевр за сто миллионов и скрывали это до самой смерти
Унесли в могилуОни выкрали шедевр за сто миллионов и скрывали это до самой смерти
9 августа 2018
Женщина случайно узнала об огромном наследстве. Она начала расследование, напала на след нацистов и раскрыла тайну семьи
Женщина случайно узнала об огромном наследстве.Она начала расследование, напала на след нацистов и раскрыла тайну семьи
26 апреля 2022

«Портрет леди» смогли найти и связать с «Двойным портретом отца и сына» благодаря фотографии, опубликованной в статье о реставрации фламандской картины. Пейзаж на заднем плане и небо полностью совпадали с портретом из музея Нивагаард.

После удивительного открытия щедрый грант от New Carlsberg Foundation позволил музею выкупить «Портрет леди» у голландского галериста. Специалисты полагают, что картина была разделена на две части, потому что холст оказался по какой-то причине поврежден и так владельцы решили его спасти. По оценкам историков, это произошло после 1830 года. Упоминания о «Двойном портрете отца и сына» впервые встречаются только в 1859 году.

Ранее сообщалось об утерянной картине французского художника Гюстава Курбе, которая 50 лет пролежала в подвале. Пейзаж «Исток реки Лизон» нашли без рамы в пустующем помещении стоматологического факультета Пенсильванского университета.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антонина Черташ
Обсудить
Последние новости
Варламова признали иноагентом
В Киеве назвали улицу в честь самоубийцы и любителя Тараса Шевченко
Новый директор ГМИИ имени Пушкина сравнила Сталина с Микки-Маусом
Россиянин застрелил троих приятелей и похитил пятилитровую банку со спиртом
В ДНР раскрыли обстановку в Марьинке
Казахстан начнет борьбу с российским параллельным импортом
Россия вошла в топ стран с самыми красивыми свадьбами
Датские искусствоведы нашли утерянную половину фламандского холста
В США усомнились в способности Киева вернуть территории военными средствами
Россиянин вонзил нож в сердце сожительницы и попал в СИЗО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.