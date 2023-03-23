Датские искусствоведы нашли утерянную половину фламандского холста

В Дании нашли недостающую часть фламандской картины XVII века

Две половины фламандского холста XVII века впервые экспонировали вместе. Как сообщает The Art Newspaper, датские искусствоведы нашли недостающую часть семейного портрета художника Корнелиса де Воса.

Две картины, которые когда-то были одной, теперь висят рядом в Художественном музее Нивагаард в городе Нива, Дания. Разделенная семья с портрета объединилась впервые за 200 лет. На одной половине картины были отец с сыном, а на утерянной осталась мать.

Все началось с того, что искусствоведы обнаружили на «Двойном портрете сына и отца», написанном де Восом в 1626 году, элементы, которые указывали на присутствие женщины в композиции. В правом нижнем углу картины, которая попала в коллекцию музея еще в 1907 году, они нашли необычную тень.

Здесь кое-что видно, если присмотреться. Платье, колено под ним и фрагмент кресла. Андреа Ригг Карберг директор Художественного музея Нивагаард

После серьезного расследования искусствоведы смогли найти пропавшую с картины мать. Ей оказалась женщина с «Портрета леди», холста авторства де Воса, тоже датированного 1626 годом. Как и ее муж, женщина на картине одета в черное, а на шее у нее высокий ажурный воротник. «Портрет леди» был куплен в 2014 году с аукциона голландским галеристом Саломоном Лилианом. В процессе реставрации картины на заднем плане нашли сельский пейзаж.

«Портрет леди» смогли найти и связать с «Двойным портретом отца и сына» благодаря фотографии, опубликованной в статье о реставрации фламандской картины. Пейзаж на заднем плане и небо полностью совпадали с портретом из музея Нивагаард.

После удивительного открытия щедрый грант от New Carlsberg Foundation позволил музею выкупить «Портрет леди» у голландского галериста. Специалисты полагают, что картина была разделена на две части, потому что холст оказался по какой-то причине поврежден и так владельцы решили его спасти. По оценкам историков, это произошло после 1830 года. Упоминания о «Двойном портрете отца и сына» впервые встречаются только в 1859 году.

Ранее сообщалось об утерянной картине французского художника Гюстава Курбе, которая 50 лет пролежала в подвале. Пейзаж «Исток реки Лизон» нашли без рамы в пустующем помещении стоматологического факультета Пенсильванского университета.