Разрывающимся между двумя женщинами мужчинам дали совет

Коуч Грин предложила разрывающимся между двумя женщинами мужчинам расстаться с обеими

Разрывающимся между двумя женщинами мужчинам стоит расстаться с обеими и некоторое время побыть в одиночестве, предложила коуч по отношениям и писательница Джейн Грин. Такой совет она дала в своей колонке для издания Daily Mail.

К Грин обратился анонимный читатель, который мечется между двумя женщинами и не может решить, с какой из них ему остаться. Он больше двух лет состоит в отношениях, очень любит свою избранницу и прекрасно с ней ладит. Единственное, что его не устраивает, — их сексуальная жизнь. По словам мужчины, половая близость у них бывает редко и его попытки обсудить эту проблему с партнершей провалились. Женщина, выросшая в очень консервативной семье, воспринимала его эти разговоры как личное оскорбление.

В том числе из-за несовпадения сексуальных темпераментов пара на несколько месяцев расставалась. Во время перерыва в отношениях мужчина познакомился с другой женщиной, с которой у него возникло сильное сексуальное притяжение, но отношения не сложились, и он вернулся к первой избраннице.

Недавно я получил повышение на работе и должен переехать. Моя девушка передумала ехать со мной, потому что мы не женаты. Я бы с радостью сделал ей предложение, но не могу, пока между нами не появится сексуальная химия. С другой стороны, другая девушка связалась со мной и хочет попробовать еще раз. В идеальном мире я бы хотел объединить этих двух женщин Из письма читателя Джейн Грин

В ответ на письмо Грин посоветовала читателю забыть об обеих женщинах, так как ни одна из них ему не подходит. По ее мнению, несовпадение сексуальных темпераментов с нынешней партнершей не изменится и станет серьезной проблемой в браке. Также мужчине стоит с настороженностью отнестись к выдвинутому женщиной ультиматуму.

Тот факт, что ваша девушка не переедет к вам, пока вы не женитесь на ней, — наихудший вид ультиматума. Если и когда вы сделаете кому-либо предложение, то только потому, что нашли партнера, который удовлетворяет вас на всех уровнях, в том числе и в сексе Джейн Грин Коуч по отношениям и писательница

При этом, как отметила Грин, бывшая подруга так и должна остаться бывшей, потому что отличный секс не с тем человеком — это «просто отличный секс с человеком, который не превратится чудесным образом в подходящую жену». Коуч уверена, что мужчине лучше некоторое время насладиться одиночеством, лучше понять свои сексуальные потребности, а не метаться между двумя женщинами, с которыми некомфортно.

Ранее психолог Марк Трэверс назвал признаки токсичной романтики. По его мнению, навязчивость одного из партнеров и его постоянное беспокойство могут быть тревожными признаками того, что в будущем отношения станут нездоровыми.