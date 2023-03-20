Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:45, 20 марта 2023Забота о себе

Психолог назвал признаки токсичного партнера для отношений

Психолог Марк Трэверс назвал симптомы токсичной романтики

Фото: Candice Picard / Unsplash

Навязчивость одного из партнеров и его постоянное беспокойство могут быть тревожными признаками того, что в будущем отношения станут токсичными. Психолог Марк Трэверс в колонке для Forbes рассказал, как вовремя распознать подобные проблемы.

Первым опасным симптомом Трэверс назвал чрезмерную идеализацию нового партнера. Хотя романтика предполагает восхищение избранником, в некоторых случаях это может быть неоправданным и свидетельствовать об отсутствии самоуважения и чувства собственного достоинства. Люди с низкой самооценкой должны уметь определять в себе это состояние и контролировать его.

«В здоровых отношениях чувства должны быть взаимными. Если ваш партнер действительно относится к отношениям так же, как и вы, он должен демонстрировать взаимность», — объяснил психолог.

Материалы по теме:
Рынок романтических отношений. Как появились приложения для знакомств и почему их винят в распространении сифилиса?
Рынок романтических отношений.Как появились приложения для знакомств и почему их винят в распространении сифилиса?
7 августа 2022
«Наш мозг ведет себя странно» Как пережить расставание и почему разрыв с любимым — это так больно?
«Наш мозг ведет себя странно»Как пережить расставание и почему разрыв с любимым — это так больно?
13 августа 2022
«Это не про секс» Россияне используют Tinder в путешествиях. Почему это способ сделать отдых незабываемым и каковы риски?
«Это не про секс»Россияне используют Tinder в путешествиях. Почему это способ сделать отдых незабываемым и каковы риски?
10 октября 2022

Отношения с теми, кто недавно пережил расставание, могут говорить о неумении давать другим личное пространство и время. Подобная связь не всегда обречена на провал, однако Трэверс посоветовал в таких случаях проявлять настороженность.

По мнению специалиста, наблюдение за потенциальным партнером может научить определять бесперспективные отношения. Например, если человек часто вспоминает о прежнем опыте, негативно отзывается о бывших возлюбленных, вероятно, он не готов к новым отношениям. Такой же вывод следует сделать и в тех случаях, когда человек сначала сближается, а потом отдаляется без объяснения причины.

Еще одной проблемой может стать ожидание, что секс подразумевает серьезные обязательства. Трэверс допустил, что мимолетные увлечения или «дружба с привилегиями» могут стать чем-то большим, но гарантий этого нет. Он советует набраться смелости и прямо спросить о чувствах и намерениях партнера. Другой простой способ проверить глубину чувств и совместимость — чаще проводить время вдвоем за пределами спальни.

Ранее столкнувшимся с тотальным контролем со стороны партнера женщинам дали совет. Писательница Колин Ноланс призвала как можно скорее расставаться с абьюзером.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Улитина
Обсудить
Последние новости
Суд арестовал все активы Volkswagen в России
Хасбик надел ставшие мемом высокие резиновые сапоги и рассмешил фанатов
Собянин рассказал о подготовке Москвы к весеннему сезону
Психолог назвал признаки токсичного партнера для отношений
На Украине покончил с собой курсант университета МВД
В российском регионе произошло два землетрясения
МИД КНР призвал МУС уважать юридический иммунитет глав государств
В московском аэропорту таможенники с собакой нашли чемодан с гашишем из Индии
Российский ребенок упал в костер во время игры
Россиянка на сноуборде застряла вниз головой в яме и спаслась благодаря туристам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.