Осужденный пожизненно мужчина оказался маньяком из 1990-х по прозвищу Упаковщик

В США 74-летний преступник Гэри Мюлберг сознался в новых убийствах и оказался маньяком

В США пожизненно осужденный преступник из штата Миссури сознался еще в двух убийствах, совершенных более 30 лет назад, и оказался серийным убийцей по прозвищу Упаковщик. Об этом сообщает Fox News.

74-летний Гэри Мюлберг уже отбывал пожизненное заключение за убийство Кеннета Атчисона в 1993 году, когда его имя связали еще как минимум с четырьмя жертвами. Это произошло благодаря усилиям детектива Джоди Вебер, которая обнаружила новые ДНК-улики во время разбора серии убийств 30-летней давности. Выяснилось, что Мюлберг причастен к смерти Бренды Прюитт и Донны Рейтмейер, которые были убиты в мае и июне 1990 года. 21 марта преступник признал вину в этих преступлениях с условием, что его пожизненный срок не будет заменен на смертную казнь.

В начале марта мужчина уже признался в убийстве 21-летней Сэнди Литтл, тело которой было найдено на обочине шоссе в феврале 1991 года. Сотрудникам полиции стало окончательно ясно, что они имеют дело с неуловимым маньяком, который в начале 1990-х получил прозвище Упаковщик из-за способа сокрытия трупов. Тело Атчисона было найдено в самодельном гробу в подвале убийцы. Прюитт и Рейтмейер нашли в мусорных контейнерах, а Литтл — в брошенном на обочине шоссе старом комоде.

31 марта состоится новое заседание суда, на котором Мюлберг собирается признаться в убийстве 18-летней Робин Михан. Ее тело нашли между двумя матрасами, связанными проволокой, на шоссе около городка Силекс в 1990 году. Кроме того, маньяк признался в убийстве еще одной женщины у себя дома. Ее останки он спрятал в металлическую бочку, которую бросил на дороге, недалеко от автомойки. Имя этой жертвы не называется, а дата и другие подробности преступления пока не раскрыты.

Все убийства мужчина совершил в районе города Сент-Луис. Мотивы его действий пока неизвестны.

В декабре 2022 года сообщалось, что в Непале выпустили из тюрьмы легендарного мошенника и серийного убийцу Чарльза Собраджа. В 2003 году он был осужден пожизненно за двойное убийство 29-летнего Конни Джо Боронзича и его 26-летней подруги Лоран Каррьер, совершенное в 1975 году.