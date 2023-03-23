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05:30, 23 марта 2023Россия

Стало известно об атаках на позиции ВСУ дронами Mavic под Авдеевкой

«Русская весна»: российские военные атакуют позиции ВСУ под Авдеевкой дронами Mavic

Фото: Silas Stein / Globalookpress.com

Российские военные атакуют позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Авдеевкой дронами Mavic, об этом стало известно «Русской весне».

Как отмечает издание, военнослужащие отслеживают местоположение противника и техники и сбрасывают осколочные гранаты.

Указывается, что в боях под Донецком беспилотники играют огромную роль, они сохраняют жизни российским разведчикам и штурмовикам, позволяя корректировать артиллерийский огонь и атакуя позиции с воздуха.

12 марта полковник в отставке, военный эксперт, бывший представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о практическом освобождении города Красногоровка. В последние дни на окраинах продолжаются «зачистки», сказал он и добавил, что это продвижение позволит российским войскам сильнее «сжать в тисках» район Авдеевки.

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Марина Совина
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