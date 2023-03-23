Стало известно об атаках на позиции ВСУ дронами Mavic под Авдеевкой

«Русская весна»: российские военные атакуют позиции ВСУ под Авдеевкой дронами Mavic

Российские военные атакуют позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Авдеевкой дронами Mavic, об этом стало известно «Русской весне».

Как отмечает издание, военнослужащие отслеживают местоположение противника и техники и сбрасывают осколочные гранаты.

Указывается, что в боях под Донецком беспилотники играют огромную роль, они сохраняют жизни российским разведчикам и штурмовикам, позволяя корректировать артиллерийский огонь и атакуя позиции с воздуха.

12 марта полковник в отставке, военный эксперт, бывший представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о практическом освобождении города Красногоровка. В последние дни на окраинах продолжаются «зачистки», сказал он и добавил, что это продвижение позволит российским войскам сильнее «сжать в тисках» район Авдеевки.