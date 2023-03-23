Покупатель заводов IKEA в России рассказал о планах производства школьной мебели

Владелец заводов IKEA в России Семенюк рассказал о планах производства школьной мебели

Председатель совета директоров компании «Лузалес» Руслан Семенюк, владеющей заводами IKEA в России, рассказал о планах производства школьной мебели из массивной доски. Об этом сообщает РБК.

«Хотелось бы, чтобы в школах, во всех наших школах и садиках стояли парты, стулья из массива», — заявил Семенюк. Он добавил, что используемая сейчас в школах мебель из древесно-стружечной плиты (ДПС) доступна по цене, однако недолговечна. Одним из проектов на новом для «Лузалеса» направлении выпуска предметов интерьера станет проработка модели технологии, которая сделает школьную мебель из массива конкурентоспособной.

Предприятия IKEA также продолжат выпуск привычных предметов: стеллажей, столов, кроватей, комодов и прочих товаров для дома. В модельный ряд будут внесены изменения. Продукция появится через два-три месяца и будет выпускаться под новым брендом.

Ранее Семенюк назвал сделку по приобретению российских заводов шведского ретейлера IKEA исторической. По его словам, заключение сделки длилось более полугода.