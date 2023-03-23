Покупатель заводов IKEA в России назвал сделку исторической

Владелец заводов IKEA в России Семенюк назвал сделку по их покупке исторической

Председатель совета директоров компании «Лузалес», владеющей заводами IKEA в России, Руслан Семенюк в беседе с РБК назвал сделку по их покупке исторической.

По его словам, сделка длилась более полугода. К подаче заявки на покупку активов Семенюка подтолкнули близкие друзья, после чего в «Лузалесе» создали рабочую группу, которая начала контактировать с представителями шведской Ingka Group, владеющей сетью магазинов IKEA.

При проверке покупателя шведского мебельного гиганта интересовали происхождение и легальность средств компании, ее принадлежность к отрасли и намерение сохранить коллектив работников. «Их интересовало, что на самом деле компания из лесопереработческой отрасли покупает [актив] не для того, чтобы завтра перепродать», — рассказал он.

После этого были этапы одобрения сделки со стороны российской правкомиссии и шведского правительства. Семенюк отметил, что «Лузалес» интересовали активы с производством в Кировской области, также в схему сделки вошло предприятие в Тихвине Ленинградской области. Точную стоимость сделки он не раскрыл, отметив, что речь шла о нескольких миллиардах рублей.

Ранее Семенюк рассказал, что компания пообещала не увольнять сотрудников и сохранить все рабочие места на предприятиях. Такое требование было прописано в условиях соглашения о продаже.

IKEA объявила о своем уходе из России 15 июня 2022 года. Компания сообщила о продаже четырех заводов и сокращении масштабов бизнеса в стране на фоне перебоев в цепочках поставок, вызванных западными санкциями из-за военного конфликта на Украине.

