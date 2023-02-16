Покупатель заводов IKEA в России пообещал не увольнять сотрудников

Покупатель заводов IKEA в России «Лузалес» пообещал не увольнять сотрудников

Компания «Лузалес», покупатель заводов шведской IKEA в России в поселке Красная Поляна (Кировская область) и Тихвине (Ленинградская область), пообещала не увольнять сотрудников и сохранить все рабочие места на предприятиях. Такое требование было прописано в условиях соглашения о продаже, рассказал РБК глава совета директоров российской компании Руслан Семенюк.

По его словам, большая часть коллектива предприятий работает. «Посыл в том, что все люди должны быть на рабочих местах, заработная плата не должна быть сокращена. И это было одним из главных условий правкомиссии, чтобы трудящийся коллектив в этих районах жил и работал и предприятия могли дальше функционировать», — сказал он.

Новый владелец также планирует набор новых работников в ближайшие месяцы, чтобы реализовать свои планы по поставкам мебели с фабрик в образовательные учреждения страны. «Конечно, детские кроватки, мебель, комоды, тумбочки — это все будет производиться, но хотелось бы, чтобы именно в школах знали эту мебель», — добавил Семенюк.

Отмечается, что условия сделки обговорены, и все участники переговоров, включая IKEA, «Лузалес» и правительство России стремятся закрыть ее в ближайшее время. Назвать стоимость сделки глава совета директоров отказался, но назвал ее рыночной.

16 февраля в Минпромторге подтвердили, что власти одобрили сделку по продаже трех заводов IKEA в России отечественным производителям мебели. Замглавы ведомства Виктор Етухов отметил, что считает важным дальнейшее развитие производств и сохранение рабочих мест.

IKEA объявила о своем уходе из России 15 июня 2022 года. Компания сообщила о продаже четырех заводов и сокращении масштабов бизнеса в стране на фоне перебоев в цепочках поставок, вызванных западными санкциями из-за военного конфликта на Украине.

