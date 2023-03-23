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00:49, 23 марта 2023Россия

В российском регионе опровергли сообщения о взрыве

Правительство Курской области опровергло сообщения о взрыве в Курске

Фото: Pixabay

Правительство Курской области опровергло сообщения о взрыве в Курске, появившиеся в социальных сетях. Об этом сообщается на в Telegram-канале администрации российского региона.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором был слышен звук, похожий на взрыв. Утверждалось, что он исходил со стороны городского аэродрома.

Правительство уточнило, что оперативные и социальные службы не зафиксировали происшествий в небе и на земле. «Ситуация в Курске спокойная», — подчеркнули власти.

Ранее стало известно, что под Севастополем в районе Кара-Кобы работники МЧС произвели плановое уничтожение боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Так громкие звуки, о которых сообщали жители города, объяснил губернатор Севастополя Михаил Развожаев

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Марина Совина
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