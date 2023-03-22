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14:56, 22 марта 2023Россия

Власти Севастополя объяснили громкие звуки в городе

Губернатор Севастополя Развожаев объяснил уничтожением боеприпаса громкие звуки в городе

Фото: Vladimir Mulder / Shutterstock / Fotodom

Под Севастополем в районе Кара-Кобы работники МЧС произвели плановое уничтожение боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Так громкие звуки, о которых сообщали жители города, объяснил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Такие мероприятия идут регулярно (минимум два раза в неделю), поэтому заранее о них ведомство не сообщает. В городе все спокойно», — пояснил губернатор.

Ранее жители города уже сообщали о громких звуках. Тогда Развожаев заявил, что это были плановые стрельбы на местном полигоне. По его словам, на одном из городских полигонов проводятся учения, в ходе которых задействованы гранатометы.

Утром 22 марта украинские дроны пытались атаковать объекты в Крыму и Севастополе — как подчеркнул глава Минобороны, все три БПЛА были уничтожены. В свою очередь, Развожаев объяснил, что дроны пытались проникнуть в морскую бухту, и добавил, что от взрывов уничтоженных беспилотников в нескольких зданиях на улице Ленина вылетели стекла.

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Никита Абрамов
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