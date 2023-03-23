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00:27, 23 марта 2023Бывший СССР

Стало известно о задержании автомобиля с украинскими диверсантами в Мелитополе

РИА Новости: автомобиль с украинскими диверсантами и автоматами задержали в Мелитополе

Фото: РИА Новости

Спецслужбы в Мелитополе задержали автомобиль предположительно с членами украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), об этом РИА Новости сообщил представитель спецслужб.

По его словам, силовики нашли в багажнике автомобиля автоматы, гранаты и патроны. «Был задержан автомобиль, в багажнике которого находились два автомата, около 500 патронов, гранаты РГД и Ф1», — подчеркнул он.

По словам источника, «водитель и пассажир могут быть членами украинской ДРГ». На данный момент ведется следствие.

Ранее стало известно, что украинские диверсанты, которые совершили теракт в Брянской области, попали из гранатомета по дому, где в тот момент находилась женщина с двумя детьми.

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Марина Совина
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