Стало известно о задержании автомобиля с украинскими диверсантами в Мелитополе

РИА Новости: автомобиль с украинскими диверсантами и автоматами задержали в Мелитополе

Спецслужбы в Мелитополе задержали автомобиль предположительно с членами украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), об этом РИА Новости сообщил представитель спецслужб.

По его словам, силовики нашли в багажнике автомобиля автоматы, гранаты и патроны. «Был задержан автомобиль, в багажнике которого находились два автомата, около 500 патронов, гранаты РГД и Ф1», — подчеркнул он.

По словам источника, «водитель и пассажир могут быть членами украинской ДРГ». На данный момент ведется следствие.

Ранее стало известно, что украинские диверсанты, которые совершили теракт в Брянской области, попали из гранатомета по дому, где в тот момент находилась женщина с двумя детьми.

