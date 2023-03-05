Диверсанты в Брянской области били из гранатомета по дому с детьми

Глава района Исаев: диверсанты в Брянской области били из гранатомета по дому с детьми

Украинские диверсанты, которые совершили теракт в Брянской области, попали из гранатомета по дому, где в тот момент находилась женщина с двумя детьми. Об этом губернатору области Александру Богомазу рассказал глава Климовского района Александр Исаев, сообщает РИА Новости.

«Вот этот дом, женщина с ребятами находилась внутри, они еще лежали, в этот момент был произведен обстрел из автоматов, в последующем был нанесен удар из гранатомета, домовладение загорелось. Женщина с ребятами выскочили через окно и уползли», — поведал Исаев во время поездки в пострадавший населенный пункт.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения украинских диверсантов на населенные пункты Брянской области. Следственная группа собирает в селах Любечане и Сушаны доказательства совершения преступлений в отношении местного населения и правоохранителей.

3 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на территорию села Любечане проникла украинская диверсионно-разведывательная группа, которая обстреляла автомобиль. В результате нападения погиб один местный житель, а также был ранен ребенок. На данный момент все восстановительные работы в пострадавших населенных пунктах завершены, сейчас решается вопрос с компенсациями и выплатами.

