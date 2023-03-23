Поговорившая с битцевским маньяком журналистка оценила группы о нем в соцсетях

Член СПЧ Меркачева словами «дико видеть» оценила группы о битцевском маньяке в соцсетях

Член Совета по правам человека при президенте (СПЧ), журналистка Ева Меркачева, в 2016 году поговорившая с битцевским маньяком Александром Пичушкиным в колонии «Полярная сова», оценила посвященные ему группы во «ВКонтакте». В беседе с «Лентой.ру» она описала контент в сообществах соцсети как идеализирующий серийного убийцу, и призналась, что ей «дико видеть» подобное.

«Я помню его (Пичушкина — прим. «Ленты.ру») глаза до сих пор, помню всю нашу беседу с ним. Для меня, конечно, дико потом видеть, как люди его идеализируют, как они чувствуют, что он герой», — рассказала Меркачева.

Она также рассказала, что вступила в переписку с участницей сообщества, которая опубликовала ролик с признанием в любви к битцевскому маньяку. По словам члена СПЧ, девушка заявила, что считает Пичушкина идеальным для себя мужчиной.

Меркачева выразила уверенность в том, что подобные группы негативно влияют на молодых пользователей. «Молодые люди, которые туда заходят, будут восхищаться этими людьми, будут понимать, что для того чтобы тебя помнили, знали, любили, надо совершить нечто подобное, нужно стать подобным Пичушкину», — сочла она.

Меркачева ранее обратилась в Роскомнадзор с просьбой заблокировать две группы о Пичушкине во «ВКонтакте», в которых, по ее словам, пользователи «с утра до вечера признаются в любви к битцевскому маньяку». Она сослалась на часть 5 статьи 15.1 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в которой перечислены основания для включения какой-либо информации в реестр запрещенной в России.

Однако Роскомнадзор отказал в ограничении доступа к сообществам о битцевском маньяке. В регуляторе пояснили, что указанные в обращении адреса сообществ не содержат оснований для блокировки, предусмотренных частью 5 статьи 15.1 закона «Об информации».

Интервью Меркачевой с Пичушкиным было опубликовано в мае 2016 года. Битцевский маньяк рассказал журналистке, что не раскаивается в преступлениях. По словам Пичушкина, выйдя на свободу, первым делом он убил бы нескольких человек и изнасиловал женщину.