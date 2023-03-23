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20:05, 23 марта 2023Силовые структуры

Вице-мэра Миасса осудят за получение взятки от компании

В Челябинске будут судить замглавы Миасса за получение взятки в 50 тысяч рублей

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Челябинске суд рассмотрит дело бывшего заместителя главы города Миасса о коррупции. Об этом в четверг, 23 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Вице-мэр обвиняется по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»).

Ранее стало известно, что Центральный районный суд Челябинска арестовал его до 18 марта. По данным ведомства, фигурант согласился за вознаграждение помочь коммерческой компании в заключении муниципального контракта на подготовку документации для сноса ветхоаварийного здания. За это он получил 50 тысяч рублей.

Преступление выявили сотрудники УФСБ по Челябинской области.

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Екатерина Власова
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