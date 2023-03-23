Минобороны заявило об уничтожении свыше 250 бойцов ВСУ на одном направлении

Минобороны России отчиталось об уничтожении свыше 250 бойцов ВСУ на донецком направлении

Российские военные из Южной группировки войск уничтожили свыше 250 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что такое число военнослужащих противника удалось уничтожить с помощью активных действий подразделений и огня артиллерии. На донецком направлении Украина также потеряла шесть танков, пять боевых бронированных машин, семь авто и одну гаубицу Д-20.

Там же в районе Ласточкино российские военные поразили склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.

Днем ранее, 22 марта, Украина, согласно подсчетам Минобороны, потеряла на донецком направлении более 300 военнослужащих.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.