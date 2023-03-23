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01:01, 23 марта 2023Россия

Мишустин представит в Госдуме отчет о работе правительства России за 2022 год

Премьер Мишустин 23 марта представит в Госдуме отчет о работе правительства РФ за 2022 год
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Российский премьер-министр Михаил Мишустин в четверг, 23 марта, выступит перед Госдумой и представит отчет о работе правительства за 2022 год, пишет РИА Новости.

Глава кабинета министров расскажет о приоритетах развития государства, а также ответит на вопросы парламентариев. Ожидается, что доклад будет связан с результатами работы правительства в экономической и социальной сфере в 2022 году.

В соответствии со статьей 114 Конституции РФ правительство ежегодно отчитывается перед Государственной Думой о работе за прошлый год.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин анонсировал выступление Мишустина в Госдуме. Он отметил, что профильные комитеты нижней палаты парламента уже начали проводить встречи с министрами и вице-премьерами в рамках подготовки указанного отчета.

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Марина Совина
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