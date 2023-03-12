В Госдуме анонсировали выступление Мишустина

Володин: точная дата выступления Мишустина в Госдуме будет известна на следующей неделе

Премьер-министр России Михаил Мишустин выступит на заседании Госдумы 22 или 23 марта. Выступление главы кабмина анонсировал в воскресенье, 12 марта, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, точная дата будет определена на следующей неделе.

«В соответствии со статьей 114 Конституции РФ правительство ежегодно отчитывается перед Государственной Думой о работе за прошлый год… 22–23 марта (окончательную дату определим на следующей неделе) состоится заседание Государственной Думы, на котором с отчетом выступит председатель правительства», — написал Володин.

Он отметил, что профильные комитеты нижней палаты парламента уже начали проводить встречи с министрами и вице-премьерами в рамках подготовки указанного отчета. Ожидается также, что с понедельника, 13 марта, Мишустин начнет встречаться с представителями фракций Госдумы.