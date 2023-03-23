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17:23, 23 марта 2023Россия

Мишустин вышел из зала в Госдуме из-за срочного звонка

Премьер-министр Мишустин покинул выступление в Госдуме из-за срочного звонка

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин вышел из зала во время выступления представителей фракций в Госдуме, чтобы сделать срочный звонок. Трансляция велась в Telegram-канале нижней палаты парламента.

После отчета о работе правительства премьер-министр покинул зал и вернулся через несколько минут. Председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснил парламентариям, что Мишустину нужно было сделать срочный звонок.

23 марта Мишустин выступил в Госдуме с ежегодным отчетом правительства России о работе в 2023 году. Глава кабинета министров рассказал о приоритетах развития государства, а также о результатах работы в экономической и социальной сфере.

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Варвара Кошечкина
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