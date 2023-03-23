Моргенштерн прокомментировал ДТП с Даней Милохиным в Таиланде

Рэпер Моргенштерн прокомментировал ДТП на скутере с Даней Милохиным в Таиланде

Российский рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) вышел на связь с фанатами после новости о том, что попал в ДТП вместе с популярным тиктокером Даней Милохиным в Таиланде. Музыкант прокомментировал происшествие в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Моргенштерн не стал отрицать, что попал в аварию на скутере. «Ребятушки, с нами все хорошо. Мы живы и здоровы. Летим в Берлин, завтра большой сольный концерт. Впервые в Берлине большой сольный концерт», — заявил 25-летний хип-хоп-исполнитель.

Ранее сообщалось, что Моргенштерн и Даня Милохин попали в ДТП на тайском острове Пхукет. Утверждается, что звезды не справились с управлением и врезались в автомобиль местного водителя недалеко от пляжа Банг Тао. О том, кто именно управлял транспортным средством. Отмечается, что до происшествия Милохин показывал в соцсетях, как ездит «без рук» и катается с Моргенштерном.