Моргенштерн и Даня Милохин попали в ДТП на скутере в Таиланде

Моргенштерн и Даня Милохин попали в ДТП на скутере на острове Пхукет

Российский хип-хоп-исполнитель Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов), а также популярный тиктокер Даня Милохин попали в ДТП на острове Пхукет в Таиланде. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным портала, звезды не справились с управлением скутера и врезались в автомобиль местного водителя недалеко от пляжа Банг Тао. О том, кто именно был за рулем транспортного средства, а также о том, получили ли рэпер и блогер какие-то травмы, не сообщается.

На опубликованных кадрах видно, что Моргенштерн и Милохин стоят рядом со скутером и фотографируют детали аварии. Незадолго до произошедшего тиктокер публиковал видеоролики, на которых передвигается на транспортном средстве, не держась за руль, а также едет на скутере вместе с хип-хоп-исполнителем.

В марте стало известно, что Моргенштерн потерял 80 процентов доходов от рекламы в 2022 году. За несколько недель до этого Милохин рассказал, что лишился заработка после отъезда из России.