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18:52, 21 марта 2023Культура

Моргенштерн потерял 80 процентов доходов от рекламы в 2022 году

«Ведомости»: рэпер Моргенштерн потерял 80 процентов доходов от рекламы в 2022 году

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) в 2022 году потерял 80 процентов доходов от рекламы. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование Ассоциации блогеров и агентств.

В материале говорится, что данный вид заработка 25-летнего артиста сократился со 126 миллионов рублей в 2021 году до 24,9 миллиона рублей.

Аналитики при подсчете учитывали видимые рекламные размещения на YouTube, в Telegram и Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) у популярных блогеров-иноагентов. У половины из списка топ-10 блогеров была зафиксирована отрицательная динамика по заработку. Эксперты пришли к выводу, что на это повлияла блокировка Instagram в России.

Падение доходов Моргенштерна также связывают с тем, что его контент никогда не был безопасен для репутации брендов. В 2022 году рэпер фигурировал во множестве скандалов, связанных с его алкогольной зависимостью.

Ранее рэпер Моргенштерн опубликовал видео своего первого концерта в возрасте 11 лет в одном из стриптиз-клубов Уфы. Исполнитель рассказал, что в 2009 году выступал перед несколькими зрителями, а также отметил, что видео сняла его мать.

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Сергей Равин
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