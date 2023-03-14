Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
09:47, 14 марта 2023Культура

В сети появилось видео с выступлением 11-летнего Моргенштерна в стриптиз-клубе

Моргенштерн показал видео первого выступления в возрасте 11 лет в стриптиз-клубе

25-летний российский рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) опубликовал видео своего первого выступления в возрасте 11 лет в одном из стриптиз-клубов его родного города Уфа. Ролик артист опубликовал в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Музыкальный исполнитель рассказал, что в 2009 году выступал перед несколькими зрителями, а также подчеркнул, что видео сняла его мать.

«На уфимской самопальной тусе в пустой стрипухе перед 10 зрителями. Снимает мама, хотя я просил ее не заходить в зал, а то другие рэперы подумают — я лох. Прошло почти 15 лет, а другие рэперы все равно думают, что я лох», — написал хип-хоп-исполнитель.

В конце февраля стало известно, что Моргенштерн и его 22-летняя жена Дилара Зинатуллина подали на официальный развод спустя почти год после расставания.

Ранее переехавший из России артист заявил, что продаст цепи с бриллиантами за миллионы рублей из-за нехватки денег на создание новой музыки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
В Запорожской области заявили о переброске боевой авиации ВСУ
Раскрыта стоимость самых дешевых апартаментов в Москве
Азербайджан заявил об обстреле позиций армии страны в Карабахе
Американский полковник заявил об уничтожающем мощь США конфликте на Украине
Россиянина заключили под стражу по делу о госизмене в пользу Украины
Стала известна судьба трех пропавших в российском регионе школьниц
На заброшенной даче советского конструктора российского ребенка придавило плитой
Член ЛДПР стал жертвой проституток-воровок
Бывший участник КВН высказался о телеигре словами «сгнил с головы»
В небе над Новой Москвой снова заметили неизвестные летательные аппараты
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.