Моргенштерн продаст цепи с бриллиантами за миллионы рублей из-за нехватки денег

Рэпер Моргенштерн продаст цепи с бриллиантами из-за нехватки денег на запись новой музыки

Российский рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов), который ранее уехал из России, решил продать личные украшения за миллионы рублей из-за нехватки денег на создание новой музыки. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Хип-хоп-исполнитель рассказал, что захотел избавиться от цепей из белого золота с бриллиантами, которые он приобретал в честь выхода каждого альбома. Среди них, в частности, калькулятор Casio, кулон в форме доллара, а также колье в виде логотипа Playboy. Известно, что стоимость калькулятора, например, составляет 165 тысяч долларов (11,5 миллиона рублей).

По словам Моргенштерна, вырученные с продажи аксессуаров средства будут направлены на запись нового альбома на английском языке. Отмечается, что ювелирные изделия знаменитости появятся на полках бутика бренда Mozi, который расположен в торговом центре Mall of the Emirates в Дубае, ОАЭ.

В конце ноября 2021 года появилась информация о том, что Моргенштерн отправился сначала в Белоруссию, а затем в ОАЭ. Это произошло на фоне заявлений председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о том, что артист торгует наркотиками в социальных сетях.