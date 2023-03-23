Власти обеспокоились темпами выдачи ипотеки

Вице-премьер Хуснуллин заявил о тревожной тенденции снижения темпов выдачи ипотеки

Власти России обеспокоены замедлением темпов выдачи ипотеки в стране. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, его слова передает РИА Новости.

«Пока видим тревожную тенденцию, что есть тренд к снижению темпов выдачи ипотеки. По итогам первого квартала совершенно точно будем поднимать этот вопрос на уровне председателя правительства и, при необходимости, на уровне президента», — заявил Хуснуллин.

Вице-премьер уточнил, что в 2023 году показатели будут сопоставимы с прошлогодними, однако достичь этой цели будет непросто. На данный момент ипотека является ключевым фактором продаж жилья на первичном рынке. Вопрос темпов выдачи кредитов также будут обсуждать с Центробанком.

Ранее в ЦБ сообщили, что в феврале 2023 года в России по сравнению с январем ускорились темпы роста ипотечного кредитования и достигли 1,5 процента.