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18:16, 23 марта 2023Среда обитания

Власти обеспокоились темпами выдачи ипотеки

Вице-премьер Хуснуллин заявил о тревожной тенденции снижения темпов выдачи ипотеки

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Власти России обеспокоены замедлением темпов выдачи ипотеки в стране. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, его слова передает РИА Новости.

«Пока видим тревожную тенденцию, что есть тренд к снижению темпов выдачи ипотеки. По итогам первого квартала совершенно точно будем поднимать этот вопрос на уровне председателя правительства и, при необходимости, на уровне президента», — заявил Хуснуллин.

Вице-премьер уточнил, что в 2023 году показатели будут сопоставимы с прошлогодними, однако достичь этой цели будет непросто. На данный момент ипотека является ключевым фактором продаж жилья на первичном рынке. Вопрос темпов выдачи кредитов также будут обсуждать с Центробанком.

Ранее в ЦБ сообщили, что в феврале 2023 года в России по сравнению с январем ускорились темпы роста ипотечного кредитования и достигли 1,5 процента.

Нина Ташевская
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