Московских застройщиков обвинили в искусственной «накрутке» цен на квартиры

В Российской гильдии риелторов обвинили застройщиков в «накрутке» цен на квартиры в Москве

Московские застройщики специально сообщают об увеличении стоимости недвижимости, хотя сумма реальных сделок ниже прогнозов аналитиков и цен в объявлениях. В искусственной «накрутке» цен на квартиры девелоперов из столицы обвинил член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков, передает «Говорит Москва».

В ноябре стоимость жилья в Москве зафиксировалась на одном уровне, и роста в ближайшее время не предвидится. При этом стоит ожидать разговоров о росте цен, потому что такие слухи выгодны для застройщиков. «Есть пул объектов, которые на высокой стадии готовности, они выше стоят. На низкой — ниже за стоимость метра. Убираем все, что продается на низкой стадии готовности, не выпускаем на рынок, и цена начинает расти. Мы можем рассказывать для аналитиков, что цена растет. На самом деле к реальности это не имеет никакого отношения», — пояснил Барсуков.

Эксперт добавил, что аналитики оценивают ситуацию по ценам в объявлениях, которые часто бывают завышены. По словам Барсукова, распространением информации о росте стоимости недвижимости застройщики добиваются подорожания вторичного жилья.

Ранее аналитики компании «Метриум» назвали районы Москвы с наиболее подорожавшим первичным жильем. Согласно их данным, сильнее всего сначала 2023 года новые квартиры выросли в цене в поселении Десеновское.