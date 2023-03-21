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14:47, 21 марта 2023Среда обитания

Названы районы Москвы с подорожавшим жильем

«Метриум»: в Новой Москве новостройки больше всего подорожали в поселении Десеновское

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

С начала 2023 года среди районов Новой Москвы жилье в новостройках больше всего подорожало в поселении Десеновское — стоимость квадратного метра к началу марта выросла на 8,9 процента относительно января. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные компании «Метриум».

Квадратный метр в Десеновском стал стоить 225,8 тысячи рублей. Районом с подорожавшим первичным жильем также назвали поселение Сосенское, где цена за «квадрат» повысилась на 1,9 процента. Топ-3 списка замкнуло поселение Мосрентген с подорожанием на 1,2 процента. Ниже расположились поселения Марушкинское и Кокошкино с подорожанием на процент и на 0,6 процента соответственно.

В некоторых районах цены снизились. Наибольшую отрицательную динамику заметили, в поселении Первомайское, где стоимость жилья упала на 2,8 процента. При этом в среднем квадратный метр на первичном рынке Новой Москвы стал стоить 237,2 тысячи рублей.

Ранее аналитики агентства Est-a-Tet выяснили, что в начале марта сильнее всего жилье на вторичном рынке Москвы подешевело в Таганском районе. С января стоимость квадратного метра там снизилась на 2,3 процента, до 509,6 тысячи рублей.

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Нина Ташевская
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