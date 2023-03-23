В России заявили о непонимании Украиной механизма потолка цен на нефть

Глава центра «Ансельм» Канищев: Украина не понимает механизм потолка цен на нефть из РФ

Украина не понимает механизм формирования потолка цен на российскую нефть, который предполагает стоимость лишь немного ниже рынка. Об этом говорят ее спекуляции на подобной теме, заявил в беседе с РИА Новости директор научного центра «Ансельм» Максим Канищев.

Он указал, что желание поспекулировать на нефтяной теме свидетельствует о неумении стран, не входящих в G7 и G20, читать документы на английском и «льет воду на мельницу США», которые хотели бы избавиться от механизма пересмотра цен, чтобы не заниматься поиском консенсуса между странами Европы, которого нет ни в чем.

Глава центра напомнил, что средняя цена на топливо Urals с 15 февраля по 14 марта составляла 50,8 доллара за баррель. Канищев отметил, что, согласно установленному механизму, предельная цена должна быть на пять процентов ниже рыночной, которую определяют данные Международного энергетического агентства (МЭА).

Эксперт заключил, что снижение потолка на 10-30 долларов, как того желает Украина, невозможно.

Ранее советник президента Украины по экономике Олег Устенко рассказал, что Киев хочет добиться снижения потолка цен на российскую нефть до 30 долларов за баррель.

