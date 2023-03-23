Медведев заявил о неприязни к западным лидерам

Зампред Совбеза РФ Медведев признался, что нынешние западные лидеры ему неприятны

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев признался, что нынешние западные лидеры ему неприятны. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что не общался с большинством действующих глав государств Запада. «Как по мне, так я бы их физиономии вообще никогда не видел. Говорю абсолютно искренне. Мне они неприятны», — заявил политик.

Медведев также выразил мнение, что у западных лидеров, в том числе руководителей Европейского союза (ЕС), наблюдается катастрофический уровень падения компетентности и элементарной грамотности.

Ранее зампред Совбеза заявил, что при вступлении Украины в НАТО Россия получит государство, которое входит в недружественный блок и желает производить ядерное оружие.

