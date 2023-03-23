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08:07, 23 марта 2023Россия

Медведев заявил о неприязни к западным лидерам

Зампред Совбеза РФ Медведев признался, что нынешние западные лидеры ему неприятны
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: MIT Russia / Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев признался, что нынешние западные лидеры ему неприятны. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что не общался с большинством действующих глав государств Запада. «Как по мне, так я бы их физиономии вообще никогда не видел. Говорю абсолютно искренне. Мне они неприятны», — заявил политик.

Медведев также выразил мнение, что у западных лидеров, в том числе руководителей Европейского союза (ЕС), наблюдается катастрофический уровень падения компетентности и элементарной грамотности.

Ранее зампред Совбеза заявил, что при вступлении Украины в НАТО Россия получит государство, которое входит в недружественный блок и желает производить ядерное оружие.

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Марина Совина
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