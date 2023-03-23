Медведев назвал последствия возможного вступления Украины в НАТО

Медведев заявил, что Украина при вступлении в НАТО захочет производить ядерное оружие

При вступлении Украины в НАТО Россия получит государство, которое входит в недружественный блок и желает производить ядерное оружие. Такие последствия возможного вступления соседней страны в Североатлантический альянс назвал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в интервью ТАСС.

«А вообще-то на Украине производят ракеты, там был свой ядерный оружейный комплекс. И в результате этого мы получим соседа, который мало того что входит в недружественный блок, да еще и собирается производить ядерное оружие», — сказал политик.

Медведев напомнил про слова президента Украины Владимира Зеленского до начала СВО о планах производить ядерное оружие. По его словам, Москва десятилетиями пыталась достучаться до Западных стран и изложить свою позицию по расширению НАТО.

Зампред Совбеза указал на невозможность примирения Москвы и Киева по вопросу принадлежности Крыма. В связи с этим после вступления в альянс Украина может начать широкомасштабную операцию против России «под зонтиком НАТО», считает Медведев.

Ранее политик исключил принятие Украины в Североатлантический альянс из-за специальной военной операции, подчеркнув, что «в альянсе хоть и русофобы, но не самоубийцы». Гарантии безопасности Киеву, по мнению Медведева, мог дать только договор с Россией.

В свою очередь, президент России Владимир Путин счел, что вхождение Украины в состав НАТО могло бы спровоцировать конфликты в Крыму и на Донбассе. По его словам, при таком раскладе Россия должна была бы вести боевые действия со всем блоком НАТО, а последствия такого сценария «для всех понятны».