Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:43, 23 марта 2023Россия

Медведев назвал последствия возможного вступления Украины в НАТО

Медведев заявил, что Украина при вступлении в НАТО захочет производить ядерное оружие
СюжетРоссия и НАТО:
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Russian Government / Globallookpress.com

При вступлении Украины в НАТО Россия получит государство, которое входит в недружественный блок и желает производить ядерное оружие. Такие последствия возможного вступления соседней страны в Североатлантический альянс назвал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в интервью ТАСС.

«А вообще-то на Украине производят ракеты, там был свой ядерный оружейный комплекс. И в результате этого мы получим соседа, который мало того что входит в недружественный блок, да еще и собирается производить ядерное оружие», — сказал политик.

Медведев напомнил про слова президента Украины Владимира Зеленского до начала СВО о планах производить ядерное оружие. По его словам, Москва десятилетиями пыталась достучаться до Западных стран и изложить свою позицию по расширению НАТО.

Зампред Совбеза указал на невозможность примирения Москвы и Киева по вопросу принадлежности Крыма. В связи с этим после вступления в альянс Украина может начать широкомасштабную операцию против России «под зонтиком НАТО», считает Медведев.

Ранее политик исключил принятие Украины в Североатлантический альянс из-за специальной военной операции, подчеркнув, что «в альянсе хоть и русофобы, но не самоубийцы». Гарантии безопасности Киеву, по мнению Медведева, мог дать только договор с Россией.

В свою очередь, президент России Владимир Путин счел, что вхождение Украины в состав НАТО могло бы спровоцировать конфликты в Крыму и на Донбассе. По его словам, при таком раскладе Россия должна была бы вести боевые действия со всем блоком НАТО, а последствия такого сценария «для всех понятны».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Появились кадры уничтожения украинского беспилотника в акватории Севастополя
Россияне стали тратить меньше денег на домашних животных
В Мелитополе произошел взрыв
Рейтинг Байдена приблизился к рекордно низким показателям
Россиянин вонзил нож в грудь соседа во время ссоры и пошел под суд
В США призвали Украину продать России новые регионы
Медведев заявил о неприязни к западным лидерам
53-летняя Дженнифер Лопес снялась голой в рекламе обуви
Зампред Совбеза России прокомментировал мировую политику афоризмом
Медведев предрек неспокойные десятилетия
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.