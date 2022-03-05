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Путин предсказал последствия вхождения Украины в НАТО

Путин заявил, что принятие Украины в НАТО спровоцировало бы конфликты в Крыму и Донбассе

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Вхождение Украины в состав НАТО могло бы спровоцировать конфликты в Крыму и Донбассе. Такие последствия подобного развития событий предсказал президент России Владимир Путин в ходе встречи с женщинами летного состава российских авиакомпаний, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24» на YouTube.

По словам главы государства, если бы Киев приняли в Североатлантический альянс, страны НАТО получили бы возможность прямо поддерживать Украину в случае военного конфликта. «Они проводят военные операции в Донбассе. Так же полезут и в Крым. И тогда мы должны будем воевать со всем НАТО. Со всей организацией НАТО» — заявил Путин.

Президент добавил, что последствия такого сценария «для всех понятны».

О начале военной операции по защите Донбасса стало известно в четверг, 24 февраля, после обращения Путина к россиянам. По его словам, к этому Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал об ухудшении ситуации в регионе, назвал происходящее геноцидом и обратился за помощью к России.

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Варвара Кошечкина
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