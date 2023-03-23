Модель для взрослых рассказала о большом заработке на неэротических запросах

Модель для взрослых разбогатела после просьб подписчиков заниматься обычными вещам

Девушка из Великобритании, ставшая моделью для взрослых, поделилась необычными деталями о том, как неэротические запросы поклонников помогли ей заработать состояние. Как выяснил Daily Star, больше всего денег ей приносят запросы поклонников заниматься обычными вещами.

Бамби Лав начала создавать контент на сайте для взрослых в 2020 году во время локдауна. Она работала администратором, но из-за пандемии ее отправили в длительный отпуск. Раньше 30-летней Лав удавалось зарабатывать всего 550 фунтов стерлингов (51,8 тысячи рублей) в месяц, с новой подработкой сумма месячного заработка увеличилась до 17 тысяч фунтов стерлингов (1,6 миллиона рублей).

Однако большую часть денег девушке приносят не откровенно эротические видео, а просьбы подписчиков заниматься повседневными делами. Так, например, она получила 60 фунтов стерлингов (5,6 тысячи рублей) за ролик, в котором она чистит зубы, и 100 фунтов стерлингов (9,4 тысячи рублей) за видео, где ходит по нарезанным кускам хлеба. Популярностью пользуются и такие простые вещи, как уборка и мытье посуды. Ее подработка уже позволила ей настолько разбогатеть, что она сделала первый взнос за собственный дом.

У Бамби тысячи подписчиков в соцсетях, и там она рассказывает, что открыта разным идеям, но часто получает очень странные запросы.

Меня частенько просят заниматься обычными домашними делами вроде уборки с пылесосом. Иногда я делаю это в костюме горничной, иногда целиком одетая. Иногда я отказываю, если просьба кажется мне слишком странной. Например, один подписчик попросил меня прислать ему видео моих остриженных ногтей. Другой предлагал выкрасить себя синей краской и станцевать для него в костюме черники. Ну а некоторые вещи просто немыслимы — однажды меня попросили принять ванну из консервированных бобов в томатном соусе Бамби Лав модель для взрослых

Лав создает контент для взрослых только в качестве хобби, в будни она продолжает работать на офисной работе администратором. Лав счастлива замужем и говорит, что муж целиком поддерживает ее увлечение и иногда даже принимает участие в видео.

Ранее сообщалось о воспитательнице из США, которая начала снимать порно-контент для интернет-площадок и разбогатела. Девушка пожаловалась, что из-за американской системы образования невозможно заработать на жизнь, работая с детьми.