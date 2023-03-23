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16:10, 23 марта 2023Ценности

Названа лучшая обувь для женщин после 30 лет

Ортопед Наджва Джавед назвала мокасины лучшей обувью для женщин после 30 лет

Фото: Dmitry Tkachuk / Shutterstock / Fotodom

Сертифицированный ортопед Наджва Джавед и старший директор по дизайну бренда LifeStride Даниэль Калиш назвали лучшую обувь для женщин после 30 лет. Соответствующий материал появился на сайте издания Today.

По словам доктора, в данном возрасте мышечная ткань и суставы начинают ослабевать. «Большая часть боли, которую испытывают женщины, связана с защемлением нервов, напряжением связок и большой нагрузкой на сухожилия», — пояснила Джавед и отметила, что у многих 30-летних женщин развивается плоскостопие.

В связи с этим специалист выделила слипоны, мокасины, туфли на танкетке и каблуке с небольшим уровнем наклона. Данный тип обуви немного приподнимают пятку, не оказывая сильного давления на пальцы. Вдобавок Джавед посоветовала присмотреться к спортивным моделям, сделанным под индивидуальные особенности стопы.

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В свою очередь, Калиш заявил, что после 30 лет необходимо начать ходить в обуви, которая имеет полужесткую конструкцию. В подобном случае подойдут ботинки с пробковой стелькой, поскольку она может принять форму стопы. Кроме того, эксперт обратил внимание на ширину изделия. «Что происходит, если вы носите обувь с закрытыми носками: ваш палец не двигается внутри обуви, и он ударяется о носок, вызывая микротравму. Таким образом, ноготь может сломаться или вовсе оторваться», — объяснил Калиш.

В заключение Джавед призвала женщин не покупать обувь из лакированной кожи и ПВХ, поскольку она не пропускают воздух и вызывает сильное трение. Помимо прочего, медик предостерегла от выбора в пользу балеток и сандалий с очень тонкими ремешками. По ее мнению, они пережимают нервные окончания на ногах, вызывая апраксию.

В апреле 2022 года травматолог-ортопед Эшгин Рзаев назвал наиболее безопасными кеды, изготовленные по индивидуальному пошиву.

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Мария Винар
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