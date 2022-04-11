Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Врач раскрыл россиянам способ выбрать безопасные белые кеды

Врач Эшгин Рзаев назвал безопасными для здоровья ног белые кеды индивидуального пошива

Фото: Shutterstock

Травматолог-ортопед Эшгин Рзаев раскрыл россиянам способ выбрать безопасные белые кеды. Комментарий врача приводит «Газета.Ru».

Специалист назвал наиболее безопасными кеды, изготовленные по индивидуальному пошиву. Кроме того, он призвал использовать ортопедические стельки, которые будут поддерживать свод стопы. При этом Рзаев порекомендовал отказаться от брендовой обуви данного вида, несмотря на заявления производителей о ее ортопедических свойствах.

Имиджмейкер Анна Кустова, в свою очередь, рассказала, какие белые кеды следует выбрать в нынешнем сезоне. По ее словам, лучше покупать обувь без вставок и декораций, а в качестве яркого акцента использовать цветные шнурки. Также Кустова отметила, что в тренде на данный момент изделия на высокой подошве, которые в том числе широко представлены в ассортименте американской марки Converse.

В то же время стилист Руслан Егиянц посоветовал не сочетать белые кеды с черными носками.

Помимо этого, директор по связям с общественностью обувного магазина Rendez-Vous Марина Бицадзе дала рекомендации по уходу за указанной обувью. Так, ее необходимо своевременно сушить, а подошву изделия — мыть специальным шампунем. «Чтобы кеды сохраняли форму, используйте специальные колодки, изготовленные из древесины бука. Натуральный материал быстро абсорбирует влагу и не деформируется», — добавила эксперт.

В феврале журналисты раскрыли секрет двух маленьких отверстий, которые располагаются в нижней части обуви бренда Converse. Выяснилось, что небольшие круглые дыры на боковой части кед имеют практическое, а не декоративное предназначение. В первую очередь прорези необходимы для лучшей циркуляции воздуха внутри кроссовок, что предотвращает перегрев ног и появление неприятного запаха.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Командир батальона «Восток» заявил о попытке колонны ВСУ вырваться из Мариуполя
Лавров заявил о превращении Киева в плацдарм для подавления России
Лавров назвал еще одну цель спецоперации на Украине
Онколог рассказал о маскирующихся под другие недуги симптомах рака
Рост цен в Чехии достиг самого высокого уровня за четверть века
Стала известна судьба задержанной в Хорватии яхты Медведчука
Блогерша нашла способ превратить вещи из секонд-хендов в модную одежду
Микропластик впервые нашли в легких людей
Педофил заставил десятилетнюю москвичку сделать интимные фото и слил их в сеть
Назван срок перехода на полностью российские поезда
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.