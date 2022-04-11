Врач раскрыл россиянам способ выбрать безопасные белые кеды

Врач Эшгин Рзаев назвал безопасными для здоровья ног белые кеды индивидуального пошива

Травматолог-ортопед Эшгин Рзаев раскрыл россиянам способ выбрать безопасные белые кеды. Комментарий врача приводит «Газета.Ru».

Специалист назвал наиболее безопасными кеды, изготовленные по индивидуальному пошиву. Кроме того, он призвал использовать ортопедические стельки, которые будут поддерживать свод стопы. При этом Рзаев порекомендовал отказаться от брендовой обуви данного вида, несмотря на заявления производителей о ее ортопедических свойствах.

Имиджмейкер Анна Кустова, в свою очередь, рассказала, какие белые кеды следует выбрать в нынешнем сезоне. По ее словам, лучше покупать обувь без вставок и декораций, а в качестве яркого акцента использовать цветные шнурки. Также Кустова отметила, что в тренде на данный момент изделия на высокой подошве, которые в том числе широко представлены в ассортименте американской марки Converse.

В то же время стилист Руслан Егиянц посоветовал не сочетать белые кеды с черными носками.

Помимо этого, директор по связям с общественностью обувного магазина Rendez-Vous Марина Бицадзе дала рекомендации по уходу за указанной обувью. Так, ее необходимо своевременно сушить, а подошву изделия — мыть специальным шампунем. «Чтобы кеды сохраняли форму, используйте специальные колодки, изготовленные из древесины бука. Натуральный материал быстро абсорбирует влагу и не деформируется», — добавила эксперт.

В феврале журналисты раскрыли секрет двух маленьких отверстий, которые располагаются в нижней части обуви бренда Converse. Выяснилось, что небольшие круглые дыры на боковой части кед имеют практическое, а не декоративное предназначение. В первую очередь прорези необходимы для лучшей циркуляции воздуха внутри кроссовок, что предотвращает перегрев ног и появление неприятного запаха.